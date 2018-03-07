En büyük 100 kripto para biriminden 95'i düştü

En büyük 100 kripto para biriminden 95'i değer kaybederken, piyasa hacmi de yüzde 3.5 geriledi.

Kripto para birimleri piyasalarına getirilen kısıtlama ve düzenleme haberlerinin yanında, ABD'li ekonomist Nouriel Roubini'nin blok zincir piyasasını 'boş bir hayalden ibaret' diye nitelendirmesinin de etkisiyle, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 95'i değer kaybetti.

Piyasadaki gerilemede, Güney Kore'de kamu görevlilerinin 'kripto para birimlerine yatırım yapmalarının yasaklanması ve çeşitli kurumlardan kripto para birimlerine getirilen düzenleme haberleri' etkili oldu.

BİTCOİN 10.631 DOLARDAN İŞLEM GÖRDÜ

© REUTERS/ Dado Ruvic Bitcoin yüzde 18.5 değer kaybetti

Toplam 1.541 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada genel bir düşüş gözlemlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.27 düşerek 10.631 dolardan işlem gördü. Bitcoin 179.73 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.8'ini oluşturuyor.

Genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi düne göre yüzde 3.5 düşüşle 430 milyar dolar olarak gerçekleşirken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17.28 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi son 24 saatte;