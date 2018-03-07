IMF Başkanı Lagarde'dan 'Ticaret savaşları iyidir' diyen Trump'a: Kazananı olmaz

© AA/ Samuel Corum Trump: Bütün ülkelerin bizi suistimal etmesinden ABD yönetimleri sorumlu

Lagarde, bir ticaret savaşını hiç kimsenin kazanamayacağını söyledi.

Fransız RTL radyosunda konuşan Lagarde, ABD'nin ithal mallara gümrük vergisi getirmesinin yaratacağı makro ekonomik etkinin, eğer diğer ülkeler de gümrük vergisi uygularlarsa, ciddi olacağını söyledi: "Makro-ekonomik etki, sadece ABD'nin bu eylemi nedeniyle değil, aynı zamanda diğer ülkeler de misilleme yaparsa ciddi olur; özellikle bu uygulamadan en çok etkilenecek olan Kanada, Avrupa ve Almanya için."

Trump, "Bir ülke ticaret yaptığı hemen her ülkeye milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır. Örneğin, bir ülkeyle 100 milyar dolarlık açığımız varsa, onlarla ticaret yapmazsak biz kazanırız. Bu gayet basit" ifadelerini kullanmıştı.