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    tekstil - kadın - işçi - fabrika

    Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34

    © AA/ Arşiv
    Ekonomi
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, son 10 yılda Türkiye'de 8 milyon 600 bin yeni istihdam yaratıldığını ve bunun 4 milyon 175 bininin kadın olduğunu söyledi. Sarıeroğlu, "Kadınların iş gücüne katılım oranı şu anda yüzde 33.8 seviyesinde. 2023 yılı hedefimiz yüzde 41" dedi.

    Bakan Sarıeroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarlarının kadın konusunu her zaman siyaset ve ideolojiler üstü bir bakış açısıyla değerlendirdiğini söyledi.

    referandum - sandık - İzmir
    © REUTERS/ Osman Orsal
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden kadınlarla ilgili devrim niteliğinde çalışma, uygulama ve yasalara imza attıklarını dile getiren Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

    "Bugün geldiğimiz aşamada kadınlar hayatın her alanında daha aktif, daha etkin şekilde yer alıyorlar. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Başta Anayasamız olmak üzere iş kanunlarımızda, sosyal güvenlik mevzuatlarımızda, Medeni Kanunumuzda, aileyle ilgili mevzuatlarımızda, ceza kanunlarında çok ciddi düzenlemeler yaptık."

    Kadınların iş gücüne katılımlarının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, "İstihdam oranlarını artırmayla ilgili büyük bir seferberlik içinde olduk. Bu konuda bir başarı hikayesi yazdık. Son 10 yılda Türkiye'de 8 milyon 600 bini aşan istihdam artışı oldu. Bu rakam içerisindeki 4 milyon 175 bin kişinin kadın olması gerçekten Türkiye'ye has bir başarı hikayesi. Şu anda tüm dünyada konuşulan, örnek alınan bir durum. Hedefimiz bunu daha yükseğe taşımak" diye konuştu.

    'KADINLAR, KALKINMANIN TEMEL HEDEFİ'

    İstanbul kalabalık
    © AA/ Arşiv
    Türkiye'nin kadın nüfusu, erkekleri geçecek
    Sarıeroğlu, kadınları kalkınmanın temel hedefi olarak gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Türkiye'nin büyük hedefleri var. Ülkemiz, kadınların hayatın her alanında daha da aktifleşmesiyle bu hedeflere ulaşmada daha hızlı yol alacaktır. Kadınların iş gücüne katılım oranı şu anda yüzde 33.8 seviyesinde. 2023 yılı hedefimiz yüzde 41. İnşallah 2023 yılında yüzde 41 hedefini de aşacağımıza inanıyorum. Bunun için hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimiz var, çok çeşitli program ve uygulamalarımız var, istihdam teşviklerimiz var, İŞKUR olarak düzenlediğimiz mesleki eğitim kurslarımız ile iş başı eğitim programlarımız var. Biz kadınlarımızın gücüne, enerjisine, sinerjisine inanıyoruz. İnşallah onların gücü, enerjisi ve sinerjisiyle Türkiye'yi çok daha iyi yerlere getireceğiz."

    Etiketler:
    kadınlar, İşgücü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Jülide Sarıeroğlu, Türkiye
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