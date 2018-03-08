Dolar/TL, güne yükselişle başladı

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından dolar/TL 3.80 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü hareket ediyor.
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Dün açıklanan TCMB faiz kararı sonrası 3.79-3.80 aralığında hareketin izlendiği kur, bu sabah saat 07:50'de yüzde 0.30 yükselişle 3.8050'de yer aldı.
Küresel piyasalarda zayıf bir görünüm çizen dolar, TL'ye destek olurken, Moody's'in not kararı negatif tarafta yer aldı. Buna karşın not indiriminin kur üzerindeki etkisi sınırlı oldu.
© AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'Ba1'den 'Ba2'ye düşürdü, not görünümünü ise 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi. Böylece Türkiye’nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin iki seviye altına düşmüş oldu.
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