Gedikli'den Moody's tepkisi: Türkiye'ye gece operasyonu çekip not indiriliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'Ba1'den 'Ba2'ye düşürdü ve not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi.

© AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Moody's'in Türkiye'nin notunu düşürmesini değerlendiren eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Bülent Gedikli, "Avrupa parasıyla maaş ödeyen Yunanistan'ın notu yükseltildi, Türkiye'ninki ise düşürüldü. Türkiye'ye gece operasyonu çekip not indiriliyor" dedi.

​"Terör sorununu çözen Türkiye şaha kalkar demiştik rahatsız oldular" diyen Gedikli, dünyanın 2008 krizinden sonra kredi kuruluşlarının değerlendirme kriterlerini sorgulamaya başladığını açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti:

Moody’s Türkiye’nin notunu yine indirdi yatırım yapılabilir seviyenin 2 basamak altına indirmiş oldu.TERÖR SORUNUNU ÇÖZEN TÜRKİYE ŞAHA KALKAR demiştik;rahatsız oldular pic.twitter.com/0Cfz2BISzg — Dr.Bülent Gedikli (@BuGedikli) March 8, 2018

​"Yapısal sorunları dağları aşmış, kamu borçluluk oranları yüzde 50'nin üstüne çıkmış, Avrupa'nın parası ile maaş ödeyen Yunanistan'ın notunu yükseltirken Türkiye'ye gece operasyonu çekip not indiriliyor. Fitch bankacılık sistemimizle ilgili bir takım açıklamalar yapıyor. Piyasalar artık bu kredi derecelendirme kuruluşlarının operasyonel not değerlendirmelerini kaale almıyor. Yatırım kararlarını gerçek şartlara göre alıyorlar."

'DÜĞMEYE BASINCA DİNAMİTLERİ PATLATIP BİNAYİ ÇÖKERTEMEYECEKLER'



Türkiye'nin kararlı, terör sorununu kökünden çözecek medeniyeti temsil ettiğini söyleyen Gedikli, mültecilerin mallarına el koyan, yoksul vatandaşlarını sokakta ölüme terk eden ülkelerin her anlamda sonunun geldiğini belirterek şunları söyledi:

"ABD ekonomisinde işler düzeliyor gibi göstermek için yapılan saatlik ücretler, günlük üretimleri rakamlara yansıtmalar vs… Trump'ın korumacı ticaret kararlarının sonuçlarını hesaplayamaması. Dünya ekonomisinin temelini zayıflatan gelişmeler. Tüm taşları yıkıp tekrar dağıtmak isteyenler, yeni düzenlerinde masada Türkiye'nin olmaması için ekonomi üzerinden kamikaze hamlelerine devam ediyor. Türkiye yeni çağ açacak. Bunun şahıslarla değil Dünya siyasi ve ekonomi merkezinin İpek Yolu'na kayması ve değer üretebilen tek ülke olmamızdan kaynaklı. Değer üretenden kastımız merhametli idare, fikri dünyamızın zengin tarihimize dayanması ve devlet tecrübemiz. Düğmeye basınca dinamitleri patlatıp binayı çökertemeyecekler. Şunu açık söyleyeyim kim Türkiye'yi bölmek için, 1 gram toprak vermek için pazarlık ediyorsa bu millet elleriyle de yüreğiyle de cevabını verir."