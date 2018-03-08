Çin'den ABD'ye: Gereken cevabı veririz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Kore ile ABD’ye bir an önce görüşme çağrısı yaparken, Çin ile ABD arasında ticaret savaşı çıkması durumunda gereken cevabı vereceklerini söyledi.

© AP Photo/ Andy Wong Çin’den Kuzey ve Güney Kore’nin görüşmesine destek

Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu çerçevesinde Pekin’deki Medya Merkezi binasında basın toplantısı düzenleyen Vang Yi, Kuzey Kore ile Güney Kore’nin mevcut sorunun çözülmesi için gösterdiği çabaları sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "ABD ile Kuzey Kore'yi bir an önce görüşerek diyalog kurmaya çağırıyoruz” dedi.

Vang, ABD ile Çin arasında olası bir ticaret savaşına da değinerek, böyle bir durumda herkesin zarar göreceğini ve Pekin'in zamanı geldiğinde uygun cevabı vereceğini ifade etti.

Ticaret savaşının sorunları çözmek için doğru bir yol olmadığını savunan Vang, "Özellikle bugünün küreselleşen dünyasında ticaret savaşına sarılmak yanlış bir reçete” dedi.

Dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin’in sadece kendi halkları için değil dünyanın geri kalanı için de sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Vang, etkili ve yapıcı diyalog kurarak sorunlara karşılıklı çıkarlara uygun ve kazan-kazan çözümüyle yanıt aramaları gerektiğinin altını çizdi.