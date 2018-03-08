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    Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

    Kalkınma Bakanı Elvan: Türkiye olarak dijital dönüşüm trenine bindik ve inmeyeceğiz

    © AA/ Sezgin Pancar
    Ekonomi
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    Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Türkiye olarak dijital dönüşüm trenine bindik ve bu trenden inmeyeceğiz. Küresel bir güç olmak istiyorsak bu dönüşümü gerçekleştirmeliyiz” dedi.

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    Milliyet'in aktardığına göre Elvan, Kalkınma Bakanlığı’nın desteği, AKİB, Mersin Ekonomi Platformu, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ve NTV & Özgencil iş birliğiyle düzenlenen Akdeniz Ekonomi Forumu’nun açılışına katıldı.

    Burada yaptığı konuşmada "Küresel bir güç olmak istiyorsak, rekabet gücümüzü daha da artırmak istiyorsak ve dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, geriye gitmek istemiyorsak yapacağımız en önemli şey bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bu değişime ayak uydurarak dijital dönüşümü gerçekleştirmek” diyen Elvan, sözlerine şöyle devam etti:

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    “Türkiye olarak dijital dönüşüm trenine bindik ve bu trenden de inmeyeceğiz. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için, dünya ölçeğinde güç sahibi olabilmesi için her şeyi yapacağız. Eğer biz mevcut yapımızı, tesislerimizi, örneğin Mersin’de, Adana’da, Karaman’da bulunan sanayi tesislerimizi ve bu tesislerimizin dijital dönüşümünü gerçekleştiremezsek rekabet gücümüz azalacaktır. Onun için öncelikli olarak mutlaka tesislerimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız.” 

    'BİR CANLANMA BEKLENİYOR'

    Gelişmiş ülkelerin büyümesini 2017-2020 döneminde ikiye katlayacağını söyleyen Elvan, sözlerini şöyle noktaladı:

    “Önümüzdeki yıllarda gerçekten gelişmiş ekonomiler çok daha canlı seyredecek, çok daha güçlü bir ekonomik altyapıları olacak. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. 2020 yılına kadar dünya ekonomisinde başta gelişmiş ülkeler olmak üzere ciddi bir canlanma bekleniyor. Bu canlanmayı da biz fırsat olarak değerlendirip çok iyi kullanmalıyız."

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    Etiketler:
    Kalkınma Bakanlığı, Lütfi Elvan, Türkiye
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