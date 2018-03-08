Euro, TL karşısında rekor kırdı

© AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Moody's'in not indirim kararı sonrası dolar 3.82'ye çıkarken, ECB kararları öncesi euro 3.7392 ile TL karşısında tarihi zirvesini gördü.

Dün piyasa beklentisine paralel gelen Merkez Bankası faiz kararı sonrası 3.79-3.80 aralığında hareketin izlendiği dolar/TL, bugün gün içinde 3.8214'e kadar yükseldi. Kur, saat 13:10'da yüzde 0.46 yükselişle 3.8113'de yer aldı.

Dünya'nın aktardığı habere göre euro/TL gün içinde 4.7392'yi gördü ve TL karşısında rekor kırdı. Euro/TL bir önceki zirvesini 3.7388 ile 16 Şubat'ta görmüştü. Euro, aynı dakikalarda yüzde 0.32 artışla 4.7256 seviyesinde işlem gördü.

Küresel piyasalarda zayıf bir görünüm çizen dolar, TL'ye destek olurken, Moody's'in not kararı negatif tarafta yer aldı. Hafta başından bu yana 90 direnci altında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksi 89.75'te bulunurken, euro/dolar yüzde 0.20 düşüşle 1.2387'den işlem gördü.

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,18 primle 117.050 puandan girdi.