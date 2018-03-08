Shell'den Akdeniz gazı hamlesi

Doğu Akdeniz'de doğalgaz gerilimi sürerken, Shell'in İsrail ve Güney Kıbrıs'taki gaz sahası geliştiricileriyle 25 milyar dolarlık yakıt alımını içeren 10 yıllık bir anlaşma için görüştüğü bildirildi.

İngiliz ve Hollanda ortaklığındaki petrol devi Royal Dutch Shell, İsrail ve Güney Kıbrıs'taki doğalgaz sahası geliştiricileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Konuya yakın kaynaklara göre görüşmeler Shell'in 25 milyar dolarlık yakıt alımını içeren 10 yıllık bir anlaşmaya odaklanmış durumda.

Business HT'nin Bloomberg News'ten aktardığı habere göre iki kaynak, tarafların İsrail'in Leviathan sahası ile Güney Kıbrıs'ın Afrodit rezervinden 10 milyar metreküplük satışı için görüştüğünü belirtti.

Olası bir anlaşma doğalgaz rezervleri açısından gözde ancak siyasi tansiyonun yüksek olduğu Doğu Akdeniz'i enerji kanalına dönüştürebilir.

'Afrodit' sahası, Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yer alan 12'nci parselde bulunuyor.

İSRAİL'LE ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Shell'in bu sahalardan alacağı yakıtı Mısır'daki Idku LNG tesisinin üretimini artırmakta kullanabileceğini ifade eden kaynaklar, tarafların yıl sonuna kadar anlaşmayı gerçekleştirmek istediğini belirtiyor.

Shell tarafından 2016'da satın alınan BG Group Plc, Leviathan sahasından gaz alımı için 15 yıllık bağlayıcı olmayan anlaşma imzalamış ancak anlaşma İsrail'de regülasyonlara takılmıştı.

Leviathan'da üretime 2019'da geçilmesi bekleniyor. Başta Noble Energy Inc ve Delek Group olmak üzere Leviathan sahasının ortakları, Ürdün ve Mısır ile satış anlaşmaları imzalamıştı. Güney Kıbrıs da Mısır'da LNG tesislerine doğalgaz satışına yakın olduğunu açıklamıştı. Avrupa ve İsrail enerji bakanları tarafından desteklenen ve Leviathan sahasından Avrupa'ya deniz altından gaz taşınmasını öngören bir plan da gündemde.