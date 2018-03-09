Trump ve Kim'in buluşma haberi, doları hareketlendirdi

Dolar endeksi Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı ve Trump’ın gümrük vergilerini fiilen uygulamaya koyacak olan yasayı imzalamasıyla 90.00 düzeyinin üzerine çıktıktan sonra, dolar da haftanın son gününde yüzde 0.03 düşüşle 90.166 düzeyine geriledi.
© REUTERS/ Leah Millis
Dolar, haftanın son işlem gününe yüzde 0.05 düşüşle 3.82 — 3.83 lira aralığında başlarken, euro da yüzde 0.11 düşüşle 4.7072 lira düzeyine indi ve 4.70-4.71 bandından hareket etti.
Doların güçlenmesiyle, euro da dünkü 1.2411 dolar düzeyinden 1.2320 düzeyine geriledi.
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