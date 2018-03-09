Trump ve Kim'in buluşma haberi, doları hareketlendirdi

ABD Başkanı Doland Trump’ın çelik ve alüminyuma getireceği gümrük vergilerinin esnek olacağını söylemesi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile buluşacağı haberinin etkisiyle ile dolar/TL 3.82 düzeyine indi.

Dolar endeksi Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı ve Trump’ın gümrük vergilerini fiilen uygulamaya koyacak olan yasayı imzalamasıyla 90.00 düzeyinin üzerine çıktıktan sonra, dolar da haftanın son gününde yüzde 0.03 düşüşle 90.166 düzeyine geriledi.

Dolar, haftanın son işlem gününe yüzde 0.05 düşüşle 3.82 — 3.83 lira aralığında başlarken, euro da yüzde 0.11 düşüşle 4.7072 lira düzeyine indi ve 4.70-4.71 bandından hareket etti.

Doların güçlenmesiyle, euro da dünkü 1.2411 dolar düzeyinden 1.2320 düzeyine geriledi.