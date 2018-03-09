Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Ticaret savaşında atacağımız adımlar sayılamayacak kadar çok

ABD'nin çelik ithalatına vergi kararına Türkiye'nin pamukla cevap vermeye hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, bunu kalıcı önlemlerle devam ettirebileceklerini söyledi. Ertem, "Ticaret savaşında atacağımız adımlar sayılamayacak kadar çok ve bu adımları attığımızda Türkiye kazançlı çıkacaktır" dedi.

TRT Haber'de konuşan Cemil Ertem, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatına vergi kararına pamukla karşılık verilmesi konusunun hatırlatılması üzerine, "Burada daha kalıcı önlemlerle biz bunu devam ettirebiliriz hem farklı ülkelerden tedariki sağlayabiliriz" dedi.

Ertem, pamuğa vergi konulduğunda içerideki pamuk fiyatlarının artacağı ve tekstil sektörünün zor durumda kalacağı gibi bir durumun söz konusu olmayacağını, Türkiye'nin pamuk üretimini hızla yukarı çekebilecek potansiyele sahip bir ülke olduğunu belirtti.

'KORUMACILIKTA İLK ADIMI ATAN, TİCARET SAVAŞININ KAYBEDENİ OLUR'



Ertem, "Yapacağımız düzenlemeler ve alınacak önlemlerle orta vadeli pamuk üretimini artırırken kısa vadede daha uygun şartlarda, daha ucuz ve daha kaliteli pamuk ithalatı sağlayabiliriz ABD dışında. Günün sonunda korumacılıkta ilk adımı atan, ticaret savaşının kaybedeni olur" diye konuştu.

Türkiye'nin pazar ve ithalat çeşitlenmesinde geçmiş yıllara göre ciddi avantajları olduğunu, ciddi dinamiklere ve imkanlara sahip olduğunu söyleyen Ertem, "Dolayısıyla bizim ticaret savaşında atacağımız adımlar sayılamayacak kadar çoktur ve bu adımları attığımız zaman orta ve uzun vadede Türkiye bundan kazançlı çıkacaktır" dedi.

'TÜRKİYE, KREDİ DERECELENDİRME KURUMLARIYLA YAPTIĞI ANLAŞMALARI GÖZDEN GEÇİRMELİ'

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesi kararına da değinen Ertem, derecelendirme kurumlarının etkilerinin artık hemen hemen olmadığını, Türkiye'nin bu kurumlarla yaptığı anlaşmaları da gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

KGF'de ikinci faz kullanımının başladığını hatırlatan Ertem, özellikle ihracat kredilerinde ve sanayi bazlı kredilerde ciddi talepler olduğunu belirtti.

Enflasyon konusuna da değinen Ertem, finansman maliyetlerindeki sorunlar giderilince enflasyonda orta ve uzun vadeli kalıcı düşüşlerin sağlanacağını söyledi.