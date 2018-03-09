'Rusya, Trump’ın gümrük vergisi kararına itiraz edecek'

Rusya Devlet Duması Ekonomi Politikaları ve Sanayi Komitesi Başkanı Sergey Jigarev, konuyla ilgili açıklamasında, “Tedarikçilerin hükümete başvurmaları, hükümetinse böyle bir süreç başlatması gerekecek. Hatırladığınız üzere birkaç ay önce bize domuz eti konusunda dava açtılar. Aynı şekilde biz de ABD’ye çelikle ilgili olarak dava açabiliriz” diye konuştu.

ABD Başkanı’nın seçim öncesi konuşmaları dikkate alındığında, attığı bu adımın da doğal olduğunu söyleyen Jigarev, vergi kararı nedeniyle Rus üreticilerin zarar görebileceğini de sözlerine ekledi.

Trump’ın çelik ve alüminyuma yönelik vergi düzenlemesi kararıyla Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacak. Trump, alınan vergi kararının ‘ulusun güvenliği için bir zorunluluk’ olduğunu açıklamıştı.

Diğer yandan AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, önceki gün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’nin bu adımında karşılık olarak ABD menşeili ürünlere vergi uygulayabileceğini açıklamıştı.