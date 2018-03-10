TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Devletten 140 milyar lira alacağımız var

Hisarcıklıoğlu, Katma Değer Vergisi'ne (KDV) ilişkin olduğunu belirterek, "1985’te KDV çıkıyor. O günden bugüne Katma Değer Vergisi'ni devletten alabilen bir tane tüccar, sanayici yoktur. Maliye Bakanımız ile bu konu üzerinde çalıştık. Özel sektör olarak 140 milyar lira devletten alacağımız var. Hükümetimizle de anlaştık. Bunu bize belirli bir taksitle ödeyecek. Bu paranın cebimize girdiğini düşünün, ekonomi ne kadar canlanır biliyor musunuz? 1985'ten beri alamadığımız Katma Değer Vergimizi devletten geri alacağız" dedi.
Programa, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul Özel ile iş adamları katıldı.
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