Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Moody's'e: Tefecinin tetikçisi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Moody's'in geçen hafta Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesine ilişkin "Fırsat bu fırsat deyip Türkiye üzerindeki kredi maliyetlerini, finans maliyetlerini artırma gayretinden başka bir şey değildir bu. Bu bir tefeci mantığıdır, tefecinin çırağı, tefecinin tetikçisi mantığıdır" dedi.

Zeybekci, Türk Eximbank tarafından Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen Strateji, Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı'nda konuştu.

'SANA İTİBAR SIFIR'

Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ın Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi kararını hatırlatarak, şöyle devam etti:

© AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

"Neye göre düşürdün, hangi kriteri dikkate aldın? Avrupa Birliği'nin toplam geri dönmeyen kredi hacmi 1.2 trilyon dolar. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinde geri dönmeyen kredilerin milli gelire oranı yüzde 60'ın üzerinde. Bizimki yüzde 3 bile değil. Türkiye'nin notunu düşürüyor, onunkini artırıyor. Fırsat bu fırsat deyip Türkiye üzerindeki kredi maliyetlerini, finans maliyetlerini artırma gayretinden başka bir şey değildir bu. Bu bir tefeci mantığıdır, tefecinin çırağı, tefecinin tetikçisi mantığıdır. Ne kadar itibarın olduğunu da gösterdi millet sana. Öyle bir karar açıkladın, ardından piyasaların sana verdiği tepki sıfır, sana verdiği itibar sıfır.

'TÜRKİYE İLE İLGİLİ 5 DEFA REVİZYON YAPACAKSIN, TUTTURAMAYACAKSIN'

Yılbaşında aynı kuruluş Türkiye'nin büyümesini 2.7 olarak açıkladı. Türkiye'nin ekonomi bakanı aynı dönemde 'Türkiye'nin büyümesi yüzde 6 ve üzerinde' olacak derken bu zatıalileri yüzde 2.7 olarak açıkladı. Kaçla gerçekleşiyor, herhalde yazarken hata yaptılar. 2.7'yi çevir. Öyle derler, 'ya elimiz kaymış, yazarken yanlış bastık filan' derler. Pişkin bunlar öyle yaparlar. IMF'si, Dünya Bankası beş defa revize etti. Biz bu uluslararası derecelendirme kuruluşlarının bir parçasıyız. OECD, Türkiye'nin sınıfını belirliyor. Türkiye'nin yarısı bile olmayacak ülkeleri ikinci grup ülkeler sınıfına koyuyor. Türkiye'yi dörtten beşe çıkarmaya gayret ediyorlar. Müdahale edince dörtte zor kaldık. Bizim yarımız bile olmayacaklar 2'de. Kriterleri farklı, niyetleri farklı. Nedense bunu bileceğiz, mesafemizi koruyacağız. Bunları da asla dikkate almayacağız. Türkiye ilgili beş defa revizyon yapacaksın hala tutturamayacaksın. Altıncısı defa revize etmesine gerek yok, çünkü 29 Mart gibi sanırım Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanacak."