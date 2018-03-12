Moody's, 7 Türk şirketi ve 2 belediyenin notunu kırdı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yedi Türk şirketinin notunu bir kademe indirdi, üçünün notunu ise teyit etti.
Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Koç Holding, Turkcell ve Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) notları yatırım yapılabilir en alt düzey olan Baa3'ten Ba1'e, yani spekülatif olarak adlandırılan düzeye indi.
İSTANBUL VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR'İN NOTLARI DA DÜŞTÜ
Öte yandan Moody's, İstanbul ve İzmir Büyükşehir'in notlarını da düşürdü. Kurum, Türkiye'nin kredi notunu Ba1'den Ba2'ye indirmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notlarını Ba1'den Ba2'ye revize etti.
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