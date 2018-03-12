Kripto para hackerlarını ihbar edene 250 bin dolar ödül

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri, sektörü hedef alan saldırı denemelerine yönelik tutumunu sertleştiriyor.

Zhao Changpeng tarafından kurulan Binance, geçtiğimiz hafta platformu hedef alan hackerların yakalanmasında yardımcı olacak bilgi paylaşımında bulunanlara 250 bin dolar (kripto para olarak) ödeme yapacağını açıkladı.

BloombergHT'nin haberine göre, kripto para platfomu tarafından yapılan açıklamada söz konusu ödül ödemeleri için 10 milyon olar ayrıldığı ve diğer platformları da aynısını yapmaları için cesaretlendirdiği belirtildi.

Hackerlar, bu yılın başından beri dijital para borsalarından 700 milyon dolar değerinde kripto para çaldı.