Dolar/TL 3.86'yı aştı, euro rekor kırdı

Dolar/TL 3.85'i aşarak 18 Aralık'tan beri en yüksek seviyeye çıktı, euro 4.7576 ile tarihi zirveye çıktı.

Türk Lirası, ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi nedeniyle baskı altında. Enflasyonun ardından dün cari açığın beklentiler üzerinde (7.1 milyar dolar) gelmesi piyasaları endişelendirdi.

Diğer taraftan dolar endeksindeki toparlanma da Türk Lirası'nı olumsuz etkiliyor. Endeksin 90 sınırında ısrarcı tutumu ve yukarı yönde tepki verme isteği gelişmekte olan ülke piyasalarını baskılıyor. Bu endişelerle birlikte TL kayıplarını derinleştirdi. Euro/TL bugün 4.7528'e çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Dolar/TL ise 3.8602 ile 18 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

'YUKARI HAREKET İVME KAZANABİLİR'

Dünya'nın aktardığına göre analistler, dolar/TL'de 3.85 seviyesinin önemine dikkat çekerek, buranın kalıcı olarak aşılması durumunda yeni bir yükseliş trendinden bahsedilebileceğini ve yukarı hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.