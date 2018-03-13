Dolar güne yüksekten başladı

Türk Lirası dün dolar karşısında yüzde 0.77 değer kaybederek gelişen ülke kurlarından negatif ayrıştı ve en çok düşen para birimi oldu. Gün 3.8436'dan tamamlanırken 22 Ocak'tan bu yana ilk kez 3.85 aşıldı ve 3.8512 test edildi.

TL gelişmekte olan ülke para birimlerinde göre daha negatif bir seyir izlerken, Reuters'a bilgi veren işlemciler negatif seyre ilişkin tek bir sebep ya da haber görmediklerini, jeopolitik ve güncel gelişmelerin takip edildiğini söylediler.