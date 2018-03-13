Teknoloji tarihinin en büyük anlaşmasına Trump engeli

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firması tarafından 117 milyar dolara satın alınmasını engelleyecek başkanlık kararını imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki firma arasındaki satış sürecini doğrudan ilgilendiren bir karar kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre Trump, 'ulusal güvenlik' gerekçelerine atıf yaptığı başkanlık kararında söz konusu satışın uygun olmadığını vurguladı. Kararda Trump'ın, "Broadcom ve ortaklarının, ABD'nin ulusal güvenliğini zaafa uğratabilecek adımlar atabileceğine yönelik yeteri kadar sağlam kanıt bulunmaktadır" ifadesine yer verildi.

Gerçekleşmesi halinde teknoloji tarihinin en büyük anlaşması olacağı belirtilen sürecin önünü kapatan kararda, Qualcomm'un satışının yasaklandığı kaydedildi.

BREAKING: Trump issues order to block Broadcom’s takeover of Qualcomm https://t.co/dMOEWP27mY pic.twitter.com/4fT5aIq67J — Bloomberg (@business) March 12, 2018

Karara itiraz eden Broadcom yöneticileri ise söz konusu anlaşmanın 'ABD'nin ulusal güvenliğini herhangi bir şekilde tehdit etmediğini' savundu.

İlk olarak ABD'de kurulan ancak 2016 yılında Avago firmasına satılarak Singapur merkezli olarak yeniden yapılanan firma, Qualcomm'u satın alarak özellikle mobil teknolojiler ve çip üretimi alanında dünyanın en önemli oyuncuları arasında daha da üst sıralara tırmanmak istiyordu.