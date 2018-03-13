Turizm destekleri yeniden belirlendi: Ölü sezonda turist getirene daha yüksek teşvik

Türkiye'ye turist getiren seyahat acentelerine verilen destekler aylara göre yeniden belirlendi. Buna göre sezonun düşük olduğu zamanlarda turist getirenlere daha yüksek teşvik verilecek.

Türkiye'ye turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine ve kruvaziyer gemilere sağlanan destek, yılın bölümlerine göre yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında iki ayrı Bakanlar Kurulu kararı olarak yer alan kararlardan ilkine göre, havalimanlarına turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine, uçuş başına; 1 Ocak-28 Şubat arasında 9 bin dolar, 1 Mart-31 Mayıs arasında 6 bin dolar, 1 Haziran-30 Haziran arasında 3 bin dolar, 1 Eylül-30 Eylül arasında bin 500 dolar, 1 Ekim-31 Ekim arasında 3 bin dolar ve 1 Kasım-31 Aralık arasında 9 bin dolar destek sağlanacak.

Almanya, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, Japonya, Malezya ve Norveç'ten bu kapsamdaki havalimanlarına düzenlenecek seferlerde bu tutarlar, yüzde 20 oranında, en az 150 yolcu getiren seferlerde ise yüzde 30 oranında artırılarak uygulanacak.

İNDİ-BİNDİ DESTEK MİKTARI YÜZDE 50 ARTIRILACAK

Yayımlanan diğer Bakanlar Kurulu kararına göre, Türkiye'de kruvaziyer hizmeti veren limanlara 1 Ocak 2018-31 Aralık 2019 tarihine kadar 100 ve üzeri yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemilerle turist getiren seyahat acentelerine turist başına; ocak, şubat, mart, nisan, kasım ve aralık aylarında 45 dolar, mayıs ve haziran aylarında 35 dolar, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında 25 dolar destek sağlanacak.

Karar kapsamında, 2019 yılında indi-bindi limanlarına gelen yolcular için destek miktarı yüzde 50 oranında artırılarak uygulanacak.