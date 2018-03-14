General Electric CEO'su: Notunuzu bilmiyorum ama Türkiye'de yatırıma devam edeceğiz

General Electric (GE) genişlemeden sorumlu başkanı ve CEO'su Alex Dimitrief, "Moody's notunuzu ne yaptı açıkçası bilmiyorum ama Türkiye'de yatırıma devam edeceğiz" dedi.

Dünya gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, General Electric (GE), Türkiye'yi büyümede öncelikli ülkeler arasında belirlemiş durumda. İlk akıllı fabrika dönüşümüne Gebze'de imza atan dünya devi, Türk şirketlerinin dijitalleşme yolculuğunda yer almak istiyor.

© AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Şirketin genişlemeden sorumlu başkanı ve CEO'su Alex Dimitrief, çeşitli temaslar için şirketin üst yönetimi ile geldiği Türkiye'de soruları yanıtladı.

Dimitrief, "Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü birkaç gün önce. Siz buradasınız. Yeni yatırım planlarınız mı var?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Moody's'in ne yaptığından açıkçası haberdar değilim ama evet buradayız, Türkiye'de yatırıma devam edeceğiz. Birçok görüşmemizde bunu ortaya koyuyoruz. Uzun vadeli stratejimizin bir parçası Türkiye. Şimdi sağlık alanında yatırımlarla çok yakından ilgiliyiz. Kamu özel sektör işbirlikleri bu anlamda çok etkileyici. Türkiye; sağlık sisteminde sadece erişebilirliği değil kaliteyi artırmayı da hedefliyor. Bu açıdan GE için önemli fırsatlar olduğunu görüyoruz. Biz 70 yıldır buradayız; ekonomide ne tip bir gelişme olursa olsun buradaki varlığımız çok önemli bizim için."

'TÜRKİYE'DE ÇOK UZUN SÜREDİR VARIZ'

Bergama'dan Avustralya'ya ilk ihracatlarını yaptıklarını, Gebze'de akıllı fabrikaya dönüştürdükleri üretim tesislerinin tüm dünyaya örnek olacağını söyleyen Dimitrief, şunları söyledi:

"Türkiye'de çok uzun süredir varız. Bu pazarda 70 yılı aşkın süredir olmak bizim için önemli. Enerji, sağlık, havacılık, yenilenebilir enerji, dijital… Her bir sektörümüzde Türkiye'de güçlü bir şekilde faaliyet gösteriyoruz ve Türkiye'yi dünyadaki evlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Gelişen orta kesimin ekonomiyi ateşlediği, genç nüfusuyla büyük potansiyel vaat eden, kamunun sağlık, ulaştırma, enerji gibi alanlarda kaliteli bir ortam yaratmak için çaba gösterdiği bu pazar bizim için çok önemli. Geleceğimizin kritik bir parçasısınız."