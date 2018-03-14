Moody's, İzmir'in notunu en üst basamaktan teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği en üst basamak kredi notunu değiştirmedi. Moody's raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dinamik ekonomisine, sağlam bütçe performansına ve ihtiyatlı finans yönetimine vurgu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan 'AAA' ulusal derecelendirme notunu 2017 yılında bir kez daha onaylayan Fitch Ratings'in ardından bir başka uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği en yüksek ulusal kredi notunu değiştirmedi.

KREDİ NOTU: NEGATİFTEN POZİTİFE

Moody's, Mart 2018 Kredi Görüş Raporu'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal düzeyde alınabilecek en yüksek not olan 'AAA' notuna dair bir not düşürme eylemi olmayacağı bilgisine ek olarak, kredi notunun negatif olan görünümünü durağan olarak değiştiği bilgisine de yer verdi.

Derecelendirme kuruluşlarının kriterleri doğrultusunda, kurumlara mali durumları çok iyi olsa bile ülke notunun üzerinde not verilmiyor.

Kredi derecelendirme notları değerlendirmesine göre İzmir'in ulusal kredi notunun yer aldığı 'AAA' kategorisi, temerrüt riskinin en düşük olduğu ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için en yüksek kapasiteyi temsil ediyor.