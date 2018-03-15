Euro'dan yeni rekor, dolar 3 ayın zirvesinde

Ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık sergilediği bir ortamda TL üzerindeki baskı arttı. Euro ve sterlin hafta boyunca hemen her gün rekor seviyelere ulaşırken, dolar 3 ayın zirvesinden ayrılmıyor.

© REUTERS/ MURAD SEZER Euro rekor kırdı, dolar 3 ayın zirvesinde

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Türk Lirası (TL) bu hafta yılın en sert kayıplarını yaşadı.

Dolar, 3.8950 ile 15 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Euro 4.8128'e tırmanarak tarihi zirvesini yineledi. Sterlin de 5.4327'yi gördü ve rekor kırdı.

Dolar/TL saat 07:30'da 3.8815'te yer aldı. Euro 4.8090'dayken, sterlin 5.4318'den işlem gördü.

TL lehine tek olumlu gelişme ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevden alınmasının ardından doların bir miktar değer kaybetmesi oldu. Hafta başında 90 seviyesine yerleşmeye çalışan dolar endeksi kararın ardından geriledi. Endeks bu sabah, 89.65'te yer alıyor.