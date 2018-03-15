İşsizlik aralıkta da çift haneli

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.3 puan azalışla yüzde 10.4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı aralıkta geçen yılın aynı ayına göre 2.3 puan düşüşle yüzde 10.4 oldu. İşsiz sayısı 581.000 kişi azalarak 3 milyon 291.000 kişiye düştü.

Dünya gazetesinin aktardığına göre aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 2.6 puanlık azalış ile yüzde 12.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.8 puanlık azalış ile yüzde 19.2 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.3 puanlık azalış ile yüzde 10.6 olarak gerçekleşti.

İşgücü İstatistikleri, Aralık 2017: İşsizlik oranı %10,4 seviyesinde gerçekleşti https://t.co/72DYlGld6z — tuik.gov.tr (@tuikbilgi) 15 Mart 2018

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.9

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619.000 kişi artarak 28 milyon 288.000 kişi, istihdam oranı ise 1.8 puanlık artış ile yüzde 46.9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255.000, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365.000 kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.3’ü tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 7.3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı 0.2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0.4 puan, hizmet sektörünün payı ise 0.1 puan arttı.

İŞ GÜCÜNE KATILIM KADINLARDA YÜZDE 33.5

İş gücü 2017 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39.000 kişi artarak 31 milyon 579.000 kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 52.4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 71.7, kadınlarda ise 1.3 puanlık artışla yüzde 33.5 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR

Aralık 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarak yüzde 33.3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artarak yüzde 22.1 oldu.