Ağbal: Şubat ayında bütçe 1.9 milyar lira açık verdi

Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.1 oranında artarak 61 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 17 oranında artarak 62.9 milyar TL oldu. Bu çerçevede bütçe açığı 1.9 milyar TL, faiz dışı fazla ise 4.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde bütçe açığı 201 milyon TL, faiz dışı fazla ise 12.5 milyar TL.
Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Ekonomideki canlılık 2018 yılı vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedeflerin aşılabileceğine işaret etmektedir.
Yılın ilk iki ayında bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Bütçe giderleri içerisinde en büyük artış yatırım harcamalarında olmuştur.
Önümüzdeki aylarda OVP hedefleri içinde kalarak yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."
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