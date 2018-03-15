Toys 'R' Us ABD'deki tüm mağazalarını kapatacak ya da satacak

Yıllar boyunca ABD oyuncak endüstrisinin önemli şirketlerinden olan Toys 'R' Us ABD'deki tüm mağazalarını kapatacağını ya da satacağını açıkladı. Mağazaların kapanması 33.000 kişinin işine son verilmesine yol açabilir.

Toys 'R' Us CEO'su Dave Brandon konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün hem bizim için hem de son 70 yıldır hizmet ettiğimiz milyonlarca çocuk ve aileleri içim son derece üzücü bir gün" dedi.

'ARTIK ABD'DEKİ OPERASYONLARA FİNANSAL DESTEK SAĞLAYAMAYACAĞIZ'

Brandon "Sonuçtan hiç memnun değilim ancak artık şirketin ABD'deki operasyonlarına finansal destek sağlamayı sürdüremeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal gazetesi de Brandon'ın açıklamadan önce personelle yaptığı görüşmede "Her şeye satılık ilanı asıyoruz" dediğini aktardı.

Şirket açıklamasında markanın hayatta kalması için izlenecek stratejileri belirlemeye çalıştığını da belirtti.

CEO Brandon işten çıkarmalar konusunda yorum yapmadı ancak ABD basını mağazaların kapanmasının 33.000 personelin işinin son verilmesine yol açabileceğini belirtti.

Son açıklamada şirketin Kanada, Asya ve Orta Avrupa'daki uluslararası operasyonlarını yeniden organize etme ve satış sürecini değerlendirdiği ayrıca Avustralya, Fransa, Polonya, Portekiz ve İspanya'daki operasyonlarının seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

© REUTERS/ Hannah McKay Toys 'R' Us

ŞİRKET İFLASTAN KORUNMA BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Borçlu parakende şirketi ilk olarak Eylül 2017'de iflastan korunma başvurusu yapmıştı.

1948'de kurulan New Jersey menşeli şirket ABD topraklarında 881 mağazaya ve küresel olarak 65.000 personele sahip.

Şirket 2005'te aralarında KKR Group ve Bain Capital'in olduğu konsorsiyuma borçlanarak satılması sonucu zor duruma düşmüştü. Diğer parakendeciler gibi Toys 'R' Us da Amazon ve diğer çevrimiçi parakendecilerle rekabette zorlanıyordu.

Toys 'R' Us şubatta şirketin İngiltere'deki mağazalarını da 'düzenli şekilde azalttacağını' belirtmişti. Şirketin İngiletere'deki 100 mağazasında 3.200 personel çalışıyor.