Kayıt
14:30 15 Mart 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Toys 'R' Us

    Toys 'R' Us ABD'deki tüm mağazalarını kapatacak ya da satacak

    © REUTERS/ Eduardo Munoz
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Yıllar boyunca ABD oyuncak endüstrisinin önemli şirketlerinden olan Toys 'R' Us ABD'deki tüm mağazalarını kapatacağını ya da satacağını açıkladı. Mağazaların kapanması 33.000 kişinin işine son verilmesine yol açabilir.

    Toys 'R' Us CEO'su Dave Brandon konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün hem bizim için hem de son 70 yıldır hizmet ettiğimiz milyonlarca çocuk ve aileleri içim son derece üzücü bir gün"  dedi.

    'ARTIK ABD'DEKİ OPERASYONLARA FİNANSAL DESTEK SAĞLAYAMAYACAĞIZ'

    Amazon
    © AA/
    Amazon, İstanbul'da yer arıyor
    Brandon "Sonuçtan hiç memnun değilim ancak artık şirketin ABD'deki operasyonlarına finansal destek sağlamayı sürdüremeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Wall Street Journal gazetesi de Brandon'ın açıklamadan önce personelle yaptığı görüşmede "Her şeye satılık ilanı asıyoruz" dediğini aktardı.

    Şirket açıklamasında markanın hayatta kalması için izlenecek stratejileri belirlemeye çalıştığını da belirtti.

    CEO Brandon işten çıkarmalar konusunda yorum yapmadı ancak ABD basını mağazaların kapanmasının 33.000 personelin işinin son verilmesine yol açabileceğini belirtti.

    Son açıklamada şirketin Kanada, Asya ve Orta Avrupa'daki uluslararası operasyonlarını yeniden organize etme ve satış sürecini değerlendirdiği ayrıca Avustralya, Fransa, Polonya, Portekiz ve İspanya'daki operasyonlarının seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

    Toys 'R' Us
    © REUTERS/ Hannah McKay
    Toys 'R' Us

    ŞİRKET İFLASTAN KORUNMA BAŞVURUSU YAPMIŞTI

    Borçlu parakende şirketi ilk olarak Eylül 2017'de iflastan korunma başvurusu yapmıştı.

    1948'de kurulan New Jersey menşeli şirket ABD  topraklarında 881 mağazaya ve küresel olarak 65.000 personele sahip.

    Şirket 2005'te aralarında KKR Group ve Bain Capital'in olduğu konsorsiyuma borçlanarak satılması sonucu zor duruma düşmüştü. Diğer parakendeciler gibi Toys 'R' Us da Amazon ve diğer çevrimiçi parakendecilerle rekabette zorlanıyordu.

    Toys 'R' Us şubatta şirketin İngiltere'deki mağazalarını da 'düzenli şekilde azalttacağını' belirtmişti. Şirketin İngiletere'deki 100 mağazasında 3.200 personel çalışıyor.

    Etiketler:
    Toys 'R' Us, Dave Brandon, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın dört bir yanında çekilen How Far From Home isimli fotoğraf projesi
    İstifa edip dünya turuna çıkan gezgin çiftten etkileyici fotoğraflar
    Karikatür
    Lavrov: 'İngiltere için 'delillerin kraliçesi' itiraf değil şüphe yaratma'
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam