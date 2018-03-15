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    euro, dolar, sterlin, yen

    Dövizde rekor üstüne rekor

    © REUTERS/ Jason Lee/Illustration/File Photo
    Ekonomi
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    Türk Lirası bugün euro ve sterlin karşısında tarihi dip seviyelere gerilerken, dolar da 3.90 sınırına geldi.

    Tahvil faizlerinde yukarı yön isteği sürerken Türk Lirası kayıplarını artırdı. Bugün 16 baz puan artışla 12.81'e kadar çıkan 10 yıllık tahvil faizi şu sıra 12.76'da yer alırken, 2 yıllıkta getiri 10 baz puan artışla 13.90 oldu.

    Dolar - euro
    © REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany
    Euro'dan yeni rekor, dolar 3 ayın zirvesinde
    Dünya'nın haberine göre, faizlerdeki yükselişin etkisiyle dolar/TL 3.8995 ile 4 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Euro 4.8250 ve sterlin 5.4520'ye yükselerek TL karşısında tarihi zirvelerini gördü. Döviz sepeti de 4.3625 ile rekor yineledi.

    Dolar kuru 3.8938'den, euro 4.8154 ve sterlin 5.4288'den işlem gördü. Dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle dün 165.9 lira ile tarihi zirvesine çıkan altının gram fiyatı 165.6 lira seviyesinde yer alırken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0.15 primle 117.760 puanda.

    TL'DE KIRILGANLIK YÜKSEK

    Ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi TL varlıkları baskı altında bırakıyor. Analistler, zayıf performansın değişeceğine dair bir işaret bulunmadığını vurguluyor.

    Türk Lirası
    © AA/ Arşiv
    Türk Lirası'nda değer kaybı hızlandı
    Uzmanlara göre, enflasyon ve cari açık gibi büyük iç sorunlar TL'de kırılganlığı artırıyor. Buna bağlı olarak dışarıdan gelen olumsuzluklar karşısında negatif ayrışma güçlü oluyor.

    Türk Lirası lehine tek olumlu gelişme ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevden alınmasının ardından doların bir miktar değer kaybetmesi oldu. Hafta başında 90 seviyesine yerleşmeye çalışan dolar endeksi kararın ardından hafif geriledi. Endeks 89.80'de yer alıyor.

    Diğer taraftan aynı gelişme Donald Trump yönetiminin daha hızlı korumacı adımlar atabileceği beklentisini güçlendirerek ticaret savaşları endişesini besliyor ve bu da gelişmekte olan piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor.

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    Etiketler:
    döviz, Tahvil, borsa, faiz, Türk lirası, dolar, euro, Sterlin, ABD Başkanı Donald Trump, Rex Tillerson, ABD
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