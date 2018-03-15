Threranos şirketi kurucusu Holmes 700 milyon dolarlık yolsuzlukla suçlandı

Kan testlerinde devrim yaratacağını öne süren ABD'li şirket Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes'un sahip oldukları teknoloji konusunda yatırımcıları kandırdığı ortaya çıktı. Bir dönem 'Yeni Steve Jobs' olarak anılan Holmes hileli olarak 700 milyon dolar toplamakla suçlandı.

BBC'nin aktardığına göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Holmes, ve şirketin eski başkanı Rameş Balwani'nin yılalr boyunca yatırımcıları firmanın sahip olduğu teknoloji konusunda aldattığını açıkladı.

Komisyon Theranos'un ayrıca kan testi cihazının ABD ordusu tarafından Afganistan'da kullanıldığına yönelik yatırımcılara yalan söylediğini de belirtti.

Hileli olarak yatırımcılardan 700 milyon dolar toplamakla suçlanan Holmes'un şirketin başındaki görevinden alınacağı ayrıca 500.000 dolarlık ceza ödeyeceği açıklandı.

Holmes'un ayrıca SEC ile yapılan anlaşma sonucu 18.9 milyon hisse senedini geri vereceği açıklandı. SEC, Balwani hakkında da ayrı bir dosya hazırlayacak.

SEC ayrıca şirketin 2014'te Afganistan'da cihazının kullanılması sonucu 100 milyon dolardan daha fazla gelir elde edeceğini iddia ettiğini ancak gerçekte Theranos'un teknolojisinin ABD Savunma Bakanlığı tarafından hiçbir zaman kullanılmadığını ve şirketin 2014 yılında 100.000 dolardan biraz fazla bir gelir elde ettiğini belirtti.

'SİLİKON VADİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR DERS'

Bir SEC yetkilisi yaşananların 'Silikon Vadisi için öneli bir ders' olduğunu söylerken, SEC'in San Fransisco bölge şubesi direktörü Jina Choi "Bir endüstride devrim yapmak isteyerek onu bozan girişimciler, bir gün sahip olmayı umdukları teknolojinin değil, bugün sahip oldukları teknolojinin neler yapabileceği konusunda yatırımcılara doğruyu söylemeli" dedi.

Theranos şirketi Holmes 19 yaşındayken yenilikçi bir kan testi cihazı geliştirme amacıyla 2003'te kurulmuştu.

Firma 'Edison' adlı cihazının damar yerine parmaktan alınacak birkaç damla kan ile kanser ve kolesterol testleri yapabildiğini açıklamıştı.

Forbes dergisi 2015 yılında Holmes'un 4.5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğunu duyurmuştu. Ancak aynı yıl Wall Street Journal gazetesi söz konusu cihazın 'kusurlu' olduğunu yazmıştı.

ABD basınında kimi yayınlar Holmes'u 'Yeni Steve Jobs' olarak anmıştı.