Bakan Eroğlu: Sulamadan mutlaka ücret almamız gerekiyor

Hürriyet'in aktardığına göre Meclis Tarım Komisyonu’nda konuşan Eroğlu, şunları söyledi:
© AA/ Halil Sağırkaya
"Gerektiğinde tarlasına saat koyacağız veyahut vanadan alacak. Artık biz şu anda bütün Türkiye’de, öncelikle kritik, su sıkıntısı çeken bölgelerden başlamak üzere tarla içine kadar vanasını koyarak ve sayacını koyarak vatandaşa suyu götüreceğiz.
Çiftçilerin üzerindeki ağır yükleri alıyoruz. Ama sulamadan mutlaka ücret almamız gerekiyor. Çünkü su zengini değiliz. Öncelikle kritik, su sıkıntısı çeken bölgelerden başlamak üzere tarla içine kadar vanasını koyarak ve sayacını koyarak vatandaşa suyu götüreceğiz."
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