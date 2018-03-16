Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Dolara el atanların eli yanabilir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Piyasa oyuncularının göremediği bir çok şey olabilir. Buralardan dolara el atanların eli yanabilir" dedi.

© REUTERS/ Jason Lee/Illustration/File Photo Dövizde rekor üstüne rekor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, Türk ekonomisinin doların mevcut durumunu daha önce test ettiğini ve yara almadan buradan çıktığını söyledi.

"Bu seviyeden kimse dolar talep etmesin" diyen Ertem, bunun çok ciddi zararları olabileceği uyarısında bulundu.

TRT Haber'de konuşan Ertem, "Piyasa oyuncularının göremediği birçok şey olabilir. Buralardan dolara el atanların eli yanabilir. Dolar tedarik etmesi gereken ekonomi oyuncuları buradan talep yapmasınlar. Nasıl hızlı bir çıkış olduysa, hızlı bir normalleşme de olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) önümüzdeki hafta yapacağı toplantısı öncesinde dolar 3.90, euro da 4.80 lira ile tarihi rekor düzeyine yakın işlem görüyor.