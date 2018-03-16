Dolar 3.91'in üzerine çıktı

Döviz piyasası güne sakin başlamasının ardından yeniden hareketlendi. Türk Lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında değer kaybetti.

Dolar kuru saat 11.13'de 3.9130'da yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.8198 ve sterlin/TL 5.4533 seviyesinde.

Dolar, TL karşısında bugün 3.9171'e kadar çıktı ve 2018'in en yüksek seviyesini gördü. Sterlin de 5.4601 ile rekor kırdı. Euro, tarihi zirvesini dün 4.8250 ile görmüştü.

'3.90'IN ÜZERİNDE KALIRSA…'

Dünya gazetesinin aktardığına göre analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3.90'ın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 3.9830 zirvesinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.