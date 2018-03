Ağbal, Vergi Dairesi Başkanları Toplantısı'nda konuştu: Çıkın dairelerinizden

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Malatya'daki bir otelde düzenlenen Vergi Dairesi Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk ihracatçısının dünyada pazar arayışı içerisinde olduğunu dile getirdi: "Devlet olarak arkalarındayız, her türlü desteği veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Topladığımız vergilerle veriyoruz. Bugün Türkiye çekim merkezi, herkes gelip yatırım yapmak istiyor. Siz bakmayın birilerinin oluşturduğu karamsarlık havalarına. Türkiye'yle ilgili sorun dışarda değil ki içerdeki evhamcılarda. Her gün yapılanlara bakıyoruz. Uluslararası firmalar Türkiye'de her gün yeni yatırım yapıyorlar."

Son 15 yılda ülkeye yatırım yapan tüm yatırımcıların kazandığını bildiren Ağbal, bunların, kazançlarını tekrar Türkiye'ye yatırdığını söyledi.

Bir taraftan ekonomiyi büyüttüklerini diğer yandan ise bütçe disiplininden ödün vermediklerini kaydeden Ağbal, Türkiye ekonomisi üzerinde sürekli evhamlar üretenlerin ve felaket senaryoları yazanların her defasına hüsrana uğradığının altını çizdi ve kazananın her zamanki gibi millet olduğunu belirtti.

© Fotoğraf: DHA Yılın ilk altı ayında 50 bini aşkın esnaf iflas etti

Toplantıya katılan başkanlara ve müdürlere de seslenen Ağbal, "Çıkın dairelerinizden. Esnafımızla elinde ödeme emri geldiğinde tanışmayın. Gidin küçük sanayi sitelerini gezin, esnaf ziyaretleri yapmaya çalışın. Sorunları varsa ona ortak olun. Bazen güzel öneriler de getiriyorlar. Son yaptığımız düzenlemelerde fikirleri hep esnaflarımızdan, iş adamlarımızdan duyduk" diye konuştu.

'O ESKİ SAMAN KAĞIDINDAN, NE YAZDIĞI BELLİ OLMAYAN HUKUK METİNLERİ BİTTİ'

Ağbal şöyle devam etti: "Bir çok müesseseyi yeni yeni getirmeye başladık. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 5 vergi indirimi getirdik. Vergi borcunu ödeyemeyen vatandaşa sadece iyi gün değil, kötü gün dostu olduğumuzu göstermek için kolaylaştırılmış tecil müessesesi getirdik. Maliye olarak vatandaşımızı takip edeceğiz baktık ki ödemesinde sıkıntısı var hemen ödeme emrini göndermeyeceğiz. Gideceğiz soracağız 'Bir sıkıntı var mı? Ne yapabiliriz?' Artık o maliyenin sarı zarflarının devri bitti. O eski saman kağıdından, ne yazdığı belli olmayan hukuk metinleri bitti. Biz bunlarla bu işi devam ettiremeyiz. Vatandaşın anlayacağı bir dille iletişim kurmamız gerekiyor."