'Suudi Arabistan, Almanya ile bazı anlaşmaları engelledi'

Suudi Arabistan'ın Almanya ile bir süre önce yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle, Alman şirketlerle yapılan bazı anlaşmaları engellediği belirtildi. Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Gabriel'in Lübnan'ı "Suudi Arabistan'ın piyonu" olarak nitelemesi, iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

© AFP 2018/ JOHANNES EISELE Almanya'dan Suudi Arabistan açıklaması

Suudi Arabistan'ın Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı Almanya ile yaşadığı diplomatik gerilim nedeniyle bazı Alman şirketleri ile yaptığı anlaşmaları engellediği iddia edildi.

'İKİNCİ DERECEDEKİ ANLAŞMALARI YENİLEMEYİN TALİMATI VERİLDİ'

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, geçen kasımda dönemin Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in sarf ettiği sözlerin ardından Suudi hükümet kurumlarına Alman firmaları ile yapılan 'ikinci derecede önemli' olan anlaşmaları yenilememe talimatı verildi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen iki kaynak, Almanya-Suudi Arabistan arasındaki önemli iş anlaşmalarının ise normal seyrinde sürmesi talimatının verildiğini aktardı.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, kasım ayında Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Riyad'da istifa etme kararıyla ilgili açıklamasında, Lübnan'ı "Suudi Arabistan'ın piyonu" olarak nitelemişti.

Bu açıklamaya sert tepki gösteren Riyad yönetimi, Berlin Büyükelçisini istişare için ülkeye çağırmıştı.

RİSK ALTINDAKİ ANLAŞMALAR

© AFP 2018/ Odd ANDERSEN Almanya'nın yeni dışişleri bakanı belli oldu

Bloomberg'e konuşan kaynaklar risk altında olan anlaşmalar arasında Deutsche Bank AG'nin Suudi Arabistan'daki bazı yatırımlarının da yer aldığını, bunlar arasında Deutsche Bank AG'nin Suudi Aramco'nun ilk kez halka arzına olası katılımının bulunduğunu ifade etti.

Diğer ülkelerde iş kesintilerine giden Deutsche Bank AG, Suudi Arabistan'daki operasyonlarını genişletiyordu.

YENİ ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI OLUMLU ROL OYNAYABİLİR

Bloomberg'e konuşan kaynaklar Alman hükümetinde bu hafta yapılan değişiklikle yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın göreve gelmesinin iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin yumuşatılması için bir fırsat olabileceğini de kaydetti.

Konu hakkında Suudi Arabistan'dan, Deutsche Bank'ten ve Alman hükümetinden açıklama gelmedi.