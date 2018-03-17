Rusya’da enflasyon oranı, tarihte ilk kez ABD’dekinin altına düştü

Rusya ekonomisinde neredeyse çeyrek asırdır çok yüksek tüketici fiyatı artışı gözlendi. 1990'lı yıllarda ülkede yoksul ülkelere özgü hiper enflasyon vardı.
Rusya ekonomisinde neredeyse çeyrek asırdır çok yüksek tüketici fiyatı artışı gözlendi. 1990'lı yıllarda ülkede yoksul ülkelere özgü hiper enflasyon vardı. Enflasyon oranı 1992 yılında yüzde 2.509, 1993 yılında yüzde 840, 1994 yılında yüzde 215'ti.
2000'li yıllarda ise durumda bir gelişme gözlendi ve fiyat artışı yüzde 20 oldu. 2015 yılında bu oran yüzde 12.91'e geriledi. Bu yıl ise oran Rusya Merkez Bankası'nın yıllık hedefi olan yüzde 4'ün neredeyse yarısı kadar.
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