Rusya’da enflasyon oranı, tarihte ilk kez ABD’dekinin altına düştü

Rusya’da enflasyon oranı yüzde 2.18’e düştü. Böylece Rusya’daki enflasyon oranı tarihte ilk kez ABD’deki enflasyon oranının gerisinde kaldı. ABD’de mevcut enflasyon oranı yüzde 2.2 olarak açıklanmıştı.

Rusya'da enflasyon oranı yüzde 2.18'e gerileyerek şimdiye kadar ilk kez ABD'dekinin altına düştü. Bu oran Rusya için yeni bir rekor anlamına geliyor. 2017 yılında tüketici fiyatları yüzde 2.5 yükselmişti. 2016 yılında ise yüzde 5.4'lük yükselme gerçekleşti. Bu nedenle son yıllarda enflasyon oranı neredeyse yarı yarıya düştü.

Rusya ekonomisinde neredeyse çeyrek asırdır çok yüksek tüketici fiyatı artışı gözlendi. 1990'lı yıllarda ülkede yoksul ülkelere özgü hiper enflasyon vardı.

Rusya ekonomisinde neredeyse çeyrek asırdır çok yüksek tüketici fiyatı artışı gözlendi. 1990'lı yıllarda ülkede yoksul ülkelere özgü hiper enflasyon vardı. Enflasyon oranı 1992 yılında yüzde 2.509, 1993 yılında yüzde 840, 1994 yılında yüzde 215'ti.

2000'li yıllarda ise durumda bir gelişme gözlendi ve fiyat artışı yüzde 20 oldu. 2015 yılında bu oran yüzde 12.91'e geriledi. Bu yıl ise oran Rusya Merkez Bankası'nın yıllık hedefi olan yüzde 4'ün neredeyse yarısı kadar.