Türk Lirası değer kaybında dünya lideri oldu

Mart ayında Macar Forinti, ABD doları karşısında yüzde 1.71 oranında değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sırayı alırken Güney Kore Wonu, yüzde 1.58’lik değer artışı ile bu alanda ikinci sırada yer aldı. Bulgar Levası ve Çek Korunası da değer kazanan diğer para birimleri oldu. TL dışında en çok değer yitiren para birimleri ise sırasıyla Şili Pezosu, Rus Rublesi ve Brezilya Reali oldu.
BEKLENTİLER OLUMSUZ
Uzmanlara göre, Türkiye ekonomisindeki makro göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi ve jeopolitik riskler, TL varlıkları baskı altında bırakıyor ve zayıf performansın değişeceğine dair bir işaret bulunmuyor.
Cumhuriyet'in haberine göre, enflasyon ve cari açık gibi büyük iç sorunlar nedeniyle kırılganlığın arttığı TL, dışarıdan gelen olumsuzluklar karşısında daha negatif tepki veriyor. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üçün üzerinde faiz artışına gideceğine ilişkin endişeler ve ticaret savaşlarının en büyük dış riskler olarak izlenebileceğini belirtiyor.
Rabobank gelişen piyasalar stratejisti Piotr Matys, salı günkü raporunda orta vadeli Dolar/TL tahminlerinin 4.20 olduğunu belirtmişti.
UFUKTA 3.98 GÖRÜNÜYOR
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, gerek ABD Başkanı Donald Trump’ın politik adımları ve görevden alma kararları, gerekse de ticaret savaşları endişelerinin küresel ölçekte risk iştahında düşüşe neden olduğunu, olumsuz TL fiyatlamasında kronik ekonomik sorunların da etkili olduğunu dile getirdi. Erkan, 3.90 bandı üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda Dolar/ TL’de daha üst seviyelerin test edilebileceğini ve bu durumda yakın vadede izlenecek seviyelerin 3.9445 ve 3.9815 olarak öne çıkacağını belirtti.
ÇÖKÜŞ RİSKİ ARTTI
EURO VE STERLİNDE YENİ REKOR
TL’nin dolar, euro ve sterlin karşısındaki değer kaybı dün de sürdü. Önceki gün 3.90’ı aşan dolar, dün de 3.9244 seviyesine kadar yükseldi. Rekor üstüne rekor kıran euro, dün 4.8314 ile rekor tazeledi. Sepet kur (yarım dolar + yarım euro) da dün 4.3682 ile yeni rekor kırdı. İngiliz Sterlini de 5.4739 ile rekor tazeledi. Dolardaki değer kaybı akşam saatlerinde hızlandı.
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