Türk Lirası değer kaybında dünya lideri oldu

Türk Lirası, dünyada ABD Doları karşısında en çok değer kaybeden para birimi olurken erime dün de sürdü. Uzmanlar, geleceğe ilişkin karamsar.

Türk Lirası, mart ayında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında ABD Doları karşısında en çok değer yitiren para birimi oldu. Martın ilk 16 gününde TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 2.91’i buldu. Dolar karşısındaki değer kaybı dün de sürdü ve Dolar/TL kuru 3.9244’ü gördü.

Mart ayında Macar Forinti, ABD doları karşısında yüzde 1.71 oranında değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sırayı alırken Güney Kore Wonu, yüzde 1.58’lik değer artışı ile bu alanda ikinci sırada yer aldı. Bulgar Levası ve Çek Korunası da değer kazanan diğer para birimleri oldu. TL dışında en çok değer yitiren para birimleri ise sırasıyla Şili Pezosu, Rus Rublesi ve Brezilya Reali oldu.

BEKLENTİLER OLUMSUZ

Uzmanlara göre, Türkiye ekonomisindeki makro göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi ve jeopolitik riskler, TL varlıkları baskı altında bırakıyor ve zayıf performansın değişeceğine dair bir işaret bulunmuyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, enflasyon ve cari açık gibi büyük iç sorunlar nedeniyle kırılganlığın arttığı TL, dışarıdan gelen olumsuzluklar karşısında daha negatif tepki veriyor. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üçün üzerinde faiz artışına gideceğine ilişkin endişeler ve ticaret savaşlarının en büyük dış riskler olarak izlenebileceğini belirtiyor.

HSBC Portföy Yönetimi’nden İbrahim Aksoy, dün sabah yolladığı notta “Bireyler düşük seviyelerden aldıkları dövizi satarak bu yükselişi sınırlayabilecek olsa da yabancı yatırımcıların zarardaki carry trade pozisyonlarını kapatması kurun önümüzdeki haftalarda 4 seviyesini denemesi riskini barındırıyor. Kurda bugünlerde görülen yükselişin sürmesi carry trade’lerin zararını daha da artırarak stop-loss emirlerini tetikleyebilir” değerlendirmesini yaptı.

Rabobank gelişen piyasalar stratejisti Piotr Matys, salı günkü raporunda orta vadeli Dolar/TL tahminlerinin 4.20 olduğunu belirtmişti.

UFUKTA 3.98 GÖRÜNÜYOR

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, gerek ABD Başkanı Donald Trump’ın politik adımları ve görevden alma kararları, gerekse de ticaret savaşları endişelerinin küresel ölçekte risk iştahında düşüşe neden olduğunu, olumsuz TL fiyatlamasında kronik ekonomik sorunların da etkili olduğunu dile getirdi. Erkan, 3.90 bandı üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda Dolar/ TL’de daha üst seviyelerin test edilebileceğini ve bu durumda yakın vadede izlenecek seviyelerin 3.9445 ve 3.9815 olarak öne çıkacağını belirtti.

ÇÖKÜŞ RİSKİ ARTTI

© REUTERS/ Murad Sezer/File Photo Türk Lirası, gelişenler arasında en fazla değer kaybeden para oldu

Fransız bankası Societe Generale stratejisti Albert Edwards, bir ticaret savaşının bir sonraki finans krizinin beklenenden önce gelmesine yol açabileceğini söyledi. Edwards, önceki gün yayımlanan notunda, “deflasyon dalgasının” 2008’dekine benzer bir krizi tetikleyebileceğini belirterek, ABD’de Donald Trump yönetiminin korumacı ticaret politikalarının da süreci hızlandırabileceği uyarısı yaptı. Daha önce Çin gibi ülkelerin ihracat politikalarının deflasyona yol açacağı uyarısında bulunan stratejist, son notunda “Sonuç 2008’dekine benzer bir çöküş olabilir” ifadesini kullandı. Edwards, “Bir ticaret savaşı ve rekabetçi para birimlerindeki devalüasyon, her zaman Buz Çağı tezimizdeki son oyundur, ancak şimdi bunun beklediğimizden daha önce gerçekleşmesi olası” diye yazdı. ABD Başkanı Trump’ın korumacı ticaret politikalarında yakında Almanya ve diğer AB ülkelerini de hedef alabileceğini kaydeden Edwards, “Bu karmaşık bir süreç olacak” dedi.

EURO VE STERLİNDE YENİ REKOR

TL’nin dolar, euro ve sterlin karşısındaki değer kaybı dün de sürdü. Önceki gün 3.90’ı aşan dolar, dün de 3.9244 seviyesine kadar yükseldi. Rekor üstüne rekor kıran euro, dün 4.8314 ile rekor tazeledi. Sepet kur (yarım dolar + yarım euro) da dün 4.3682 ile yeni rekor kırdı. İngiliz Sterlini de 5.4739 ile rekor tazeledi. Dolardaki değer kaybı akşam saatlerinde hızlandı.