Koç ve Sabancı'dan ortak kripto para: TCcoin

Koç ve Sabancı, 'Bitcoin' yatırımı için bir araya geliyor. Türkiye'nin en büyük iki holdingi, işadamı Alphan Manas'ın TCcoin adlı dijital parasının arzı için ortak şirket kuruyor.

Sabah'ın haberine göre, Koç ve Sabancı dijital para üretimi için ortak şirket kurmak üzere kolları sıvadı. Projeye TCcoin ismi verildi.

Holdingler kamusal regülasyonların çıkmasının ardından çalışmalarını hızlandıracak. Proje gerçekleşirse, bireysel girişimcilerin ya da adı-sanı bilinmeyen şirketlerin çıkardığı kripto para dönemi kapanacak.

Projenin sahibi olan Tcc Teknolojileri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas, dijital paranın güvenilir olduğunu göstermek için büyük holdinglere teklif götürdüklerini, onlardan da olumlu yanıt aldıklarını açıkladı.

Manas, "Bu projeyi başlattığımızda dünyada ilk kez arkasında büyük holdinglerin olduğu sanal parayı kullanıma sunmuş olacağız" dedi.