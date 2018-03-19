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    AVM - Alışveris

    'Kontrolsüz şekilde çoğalan AVM'ler esnafa zarar veriyor, bu gidişata dur denilmeli'

    © AFP 2018/ Johannes EISELE
    Ekonomi
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    Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de en az 401 AVM olduğunu bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kontrolsüz şekilde hızla çoğalan AVM’ler hem esnafa hem çevreye hem de birbirine zarar veriyor. Bu gidişata artık dur denilmeli” dedi.

    Atatürk Havalimanı / THY
    © REUTERS/ Murad Sezer/Arşiv
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    Hürriyet'in haberine göre, Yapılması planlanan AVM’ler ile toplam AVM sayısının 445’e çıkacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şöyle konuştu:

    “Halen inşaat halinde olup yapılması planlanan AVM’lerle birlikte İstanbul’daki AVM sayısı 114’ten 136’ya, Ankara ise 39’dan 47’ye çıkacak. Böylelikle ülkemizde toplam AVM sayısı ise 401’den 445’e çıkmış olacak. İstanbul’da AVM’lerde ticari kiralanabilir alan 5.3 milyon metrekare, Ankara’da 1,6 milyon metrekare olacak. Kiralanabilir alan nüfusa oranlandığında Ankara şampiyonluğunu hala koruyor. Öyle ki Ankara’da kişi başına 3,4 metre kare, İstanbul’da ise 2,8 metre karelik bir alan düşüyor. Şehir merkezlerinin tam ortalarına kurularak görsel kirlilik oluşturdukları yetmiyor gibi, kapladıkları alan bakımından büyük yer işgal ediyorlar. Bu da nüfusa oranlandığında İlgi görmeyen, satışları düşük olan AVM’ler kapandıklarında ise milli servete zarar veriyorlar. Hiç açılışı yapılmadan kapanan AVM’ler dahi var.

    AVM - Alışveris
    © AFP 2018/ Johannes EISELE
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    AVM’lerin tıpkı zincir marketler gibi çevresindeki esnafa zarar verdiğine değinen Palandöken sözlerine şöyle devam etti: 

    “AVM’ler de zincir marketler gibi kontrolsüz şekilde artıyor. Çok sayıda yapılması yerine doğru konumlara yapılması verimlilik açısından da olması gerekendir. Fakat bunun aksine ihtiyaç dışında sayıları artıyor. Şehir içlerinde, yan yana, sık şekilde yapılan AVM’ler akşam geç saatlere kadar ve hafta sonları da açık oldukları için çevresindeki esnafı bitiriyor. Bununla birlikte birbirlerinin kârlılıklarını da düşürüyor. Esnafın sayısı 28 bini geçen zincir marketlerle uğraştığı yetmiyor gibi AVM’lerin de sayısı hızla artıyor. Bunun için cadde mağazacılığı yeniden canlandırılmalı. Esnafın ayakta kalmasını desteklemek ekonominin de hareketlenmesi demektir. AVM’ler artık şehir dışına ihtiyaç varsa yapılmalı. Aksi halde yeni AVM yapımına izin verilmemelidir.”

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    Etiketler:
    AVM, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Bendevi Palandöken, Türkiye
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