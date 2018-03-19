Katar'ın özel kuvvetleri Türk merkezinden çıkacak

Türk savunma sanayisi, Katar Deniz Özel Kuvvetleri'nin eğitiminde söz sahibi olacak. MDS Savunma Teknolojileri ve İnşaat AŞ, Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) Zekreet Bölgesi'nde kurulacak 'BUROQ Special Marine Operations' Eğitim Merkezi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzaladı.
SAS ve SAT gibi seçkin birliklerin yetiştirilmesi hedeflenen Deniz Özel Kuvvetleri Eğitim Merkezi'nde aynı anda 200 askeri personelin eğitim ihtiyacı sorunsuz ve eksiksiz karşılanacak.
TESİSLER TEKNOLOJİK SİSTEMLERLE DONATILACAK
Tüm tesis birbirine entegre ve merkezi operasyona uyumlu şekilde teknolojik sistemlerle donatılacak. İleride oluşabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek esneklikte tasarlanan merkezde, son teknolojik olanaklardan yararlanılacak ve kullanım-bakım kolaylıkları ön planda tutulacak.
Projeyle Katar ve Türkiye'nin ortaklaşa yapacağı çalışmalarla Katar'ın askeri seviyesinin yükseltilerek, etkinliğinin de uluslararası düzeyde artırılması amaçlanıyor.
TÜRK FİRMALARI İÇİN ORTADOĞU'DA BİR İLK
MDS Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Özgümüş, merkezin bir Türk firmasının Ortadoğu'da aldığı ilk anahtar teslim askeri tesis olması açısından önem taşıdığını söyledi.
Özgümüş, proje sonunda Katar Silahlı Kuvvetlerine bölgedeki en modern tesisi kazandıracaklarını belirtti.
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