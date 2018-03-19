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    Patates

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği: Patates yiyin

    © AA/
    Ekonomi
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    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde ve Nevşehir’de depolarda 350-400 bin ton patatesin alıcı beklediğini belirterek patates yeme çağrısında bulundu. Bayraktar, kamu kurumlarına toplu satın alma çağrısı da yaptı.

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    Bayraktar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, depoda alıcı bekleyen patates için büyük risk taşıdığını ifade etti.

    Niğde ve Nevşehir’de depolarda 350-400 bin ton patatesin alıcı beklediğini söyleyen Bayraktar, patatesin filizlenmeden, kilo ve kalite kaybı yaşanmadan pazarlanması gerektiğini belirtti. 

    'BAŞTA ASKERİ BİRLİKLER…'

    "Patates tüketelim" çağrısında bulunan Bayraktar, "Başta askeri birlikler, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, yatılı okul ve yurtlar, yemek firmaları gibi toplu tüketim yerlerinde alımlar yapılmalı, patateste iç tüketim hızlı bir şekilde artırılmalıdır. Depolardaki patates zamanında tüketilmezse üreticinin emeği zayi olacağı gibi çürüyen ürünün atılması da üreticilerimize ayrıca bir yük getirecektir" ifadelerini kullandı.

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    Bayraktar, Türkiye'de bitkisel üretimde önemli bir yeri olan patateste yaşanan fiyat istikrarsızlıklarının üreticiyi de tüketiciyi de etkilediğini, patates fiyatların arttığı dönemde tüketicilerin, fiyatların düştüğü dönemde de üreticilerin mağdur olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

    "Bu yıl da patates üreticilerimiz pazarlama problemiyle karşı karşıya kalmışlardır. Pazarlama problemlerinin çözümüne katkı sağlaması bakımından ihracat iadesi talebimiz hükümet yetkililerine iletilmiştir. İhracatta ton başına 50 lira ödeme kararı alınmıştır. Söz konusu karar, piyasaları bir miktar olumlu etkilese de hali hazırda üreticilerimiz kilogramını ortalama 50 kuruşa mal ettiği patatesi, 30-35 kuruşa satmakta zorlanmaktadır. İhracat desteğine rağmen fiyatlar ortadadır."

    Bayraktar, patateste yaşanan pazarlama sorununun kalıcı olarak çözümlenebilmesi, üretim ve fiyatta istikrarın sağlanabilmesi bakımından, üretim planlaması yapılması, ihracat desteğinin düzenli ve zamanında verilmesi, iç talebin artırılması, münavebe süresine titizlikle uyulması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve patatesin sanayiye entegrasyonunun, üretim ve işleme çeşitliliğinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

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    Etiketler:
    Patates, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Şemsi Bayraktar, Türkiye
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