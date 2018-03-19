Kurtulmuş: Hedefimiz en az 38 milyon turist

Ankara'da TÜRSAB heyetini kabul eden Kurtulmuş, geçen yıla göre Almanya'dan gelen turist sayısında artış olduğuna dikkat çekerek bu yıl 5 milyon Alman turiste ulaşılacağını söyledi.
Bu sene Rusya'dan Türkiye'ye gelecek ziyaretçi sayısının 6 milyonu geçeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, "Gelişmeler böyle devam ederse bu yıl en az 38 milyon turist hedefimiz var" dedi.
Turizmde Çin, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, Japonya ve Malezya pazarına açılma zorunluluğu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu ülkelere tanıtım için her imkanı kullanacağız" değerlendirmesini yaptı.
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