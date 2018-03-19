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    Venezüella bayrağı

    Venezüella'da bir kasaba kendi parasını bastı

    © AP Photo/ Fernando Llano, File
    Ekonomi
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    Hiper enflasyonla boğuşan ve nakit sıkıntısı çeken Venezüella'da Apure eyaletine bağlı Elorza kasabası, kendi kağıt parasını basmaya başladı.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS/
    Venezüella, ABD'nin ablukalarına 'petro' ile karşı koyacak
    BBC'nin haberine göre, kasaba yönetimi, üstünde bağımsızlık kahramanı Jose Andres Elorza'nın resminin olduğu 'Elorza' adlı banknotlar basmaya başladı.

    Yerel yetkililer, basılan paranın, bugün başlayacak kasaba festivali sırasında yöre sakinleri ve ziyaretçilerin alışveriş yapmasını kolaylaştıracağını belirtti.

    Ülkedeki hiper enflasyonun ve nakit sıkıntısının Elorza'daki ticareti olumsuz etkilediğini söyleyen yetkililer, yeni paranın, banka havalesi yoluyla belediye başkanlığından satın alınabileceğini ifade etti.

    'ŞİMDİDEN 2 MİLYAR BOLİVAR DEĞERİNDE SATIŞ YAPTIK'

    Elorza'nın Venezüella Birleşik Sosyalist Partisinden Belediye Başkanı Solfreddy Solorzano, halkın harcayacak bolivarı olmadığından bu yola başvurduklarını belirterek "Şimdiden 2 milyar bolivar değerinde satış yaptık" dedi. Yerel iş adamı Canuto García da civardaki kentlerde yapılan festivallerde para akışının sağlanamaması sebebiyle bu fikrin ortaya çıktığını dile getirdi.

    Yerel yönetim, kasaba dışına çıkarken iade edilen her bir Elorza için yüzde 8 komisyon kesiyor.

    Para birimini iade etmek isteyenler, belediye başkanlığına başvurduklarında ellerindeki paraya denk gelen bolivar miktarı kesinti ile banka hesaplarına aktarılacak.

    Karaborsada 2 milyar bolivar değerindeki Elorzalar, yaklaşık 9 bin dolara denk geliyor.

    Dünyanın keşfedilmiş en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen ABD'nin ticari yaptırımları nedeniyle zor günler yaşayan Venezüella dünyanın ilk devlet destekli kripto para birimi 'Petro'nun satışına başladı. Ülkedeki petrol, doğalgaz, altın ve mücevher rezervlerinin desteklediği kripto paranın 20 saat süren ön satışının ilk gününde 38.4 milyon adet Petro satıldığı açıklandı. Petro'nun tanıtımını yapan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ön satışın ilk gününde 735 milyon dolarlık meblağa varan 'satın alma teklifi' aldıklarını söyledi. Ancak Maduro yatırımcılar konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.
    © REUTERS/ Marco Bello
    Venezüella dünyanın ilk devlet destekli kripto parası 'Petro'nun satışına başladı
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    PİRİNÇ TİCARETİ İÇİN 'PANALES'

    Elorza, ülkede kendi parasını basan ilk yer değil. Caracas'taki El Panal topluluğu, yetiştirdikleri pirincin ticaretini yapmak için 'panales' adı verilen banknot piyasaya sürmüştü.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, aralık ayında, Washington yönetiminin 'finansal ablukası' ile mücadele için hükümetinin 'petro' adlı kripto para çıkaracağını açıklamıştı.

    Maduro, geçen ay, ülke televizyonunda yaptığı açıklamada kripto para biriminin ön satışlarının ilk gününde 735 milyon dolar değerinde petro satıldığını bildirmişti.

    Ulusal petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarıyla desteklenen para biriminin ülkenin ekonomik sıkıntılarına çözüm olacağını belirten Maduro, ABD'nin ülkeye uyguladığı ekonomik yaptırımları hatırlatarak, "Petro, Venezuela'nın Superman'e (ABD kastediliyor) karşı ihtiyaç duyduğu kriptonit olacak" demişti.

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    Etiketler:
    Petro, Elorza, Nicolas Maduro, Venezüella
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