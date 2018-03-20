Benzine 15 kuruş zam geliyor

Benzinde, bu gece yarısından itibaren 15 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 15 kuruş zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "21 Mart 2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.

Açıklamada, motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmediği de kaydedildi.

TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Zammın ardından İstanbul'dan benzinin ortalama litre fiyatı 5.81 liraya yükselecek.

Böylece benzin fiyatları şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış olacak.

Benzine en son 28 Şubat'ta zam gelmiş ve fiyatlar 5.55 liradan 5.66 liraya yükselmişti.