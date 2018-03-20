Tüketici güveni geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0.7 azalarak 90.6'ya indi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ
İşsiz sayısı beklentisi endeksi anılan dönemde yüzde 2.4 azaldı ve martta 73.5 oldu. Bu gerileme, gelecek 12 ayda işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 1.2 arttı. Şubatta 25.7 olan endeks, mart ayında 26 olarak kayıtlara geçti. Bu artışta, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalması belirleyici oldu.
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