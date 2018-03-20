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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Akkuyu'nun temelini Putin'le birlikte atacağız

    Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Ekonomi
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    Altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına bu yıl başlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, santralin temelini çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le beraber atmayı planladıklarını söyledi. Erdoğan, "3. bir nükleer santral için hazırlıklarımızı yürütüyoruz" dedi.

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali
    © AA/
    Çavuşoğlu: Akkuyu'nun temeli nisan başında Putin ve Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
    Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın '101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, 2018 yılı sonunda doğalgazın ulaşmadığı hiçbir il kalmayacağını belirtti.

    Erdoğan, "Bu yıl, doğalgazı olmayan Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, böylece 81 vilayetimizin tamamını doğalgazın temizliği ve rahatlığı ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılı sonunda doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak" dedi.

    Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    • Rusya Federasyonu ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi, Japonya ile Karadeniz kıyısında tesisine karar verilen diğer bir nükleer güç santrali projesi için anlaşmaları yaptık. Şimdi üçüncü nükleer santral projesini de hayata geçirmek için bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda elektrik üretimimizi çeşitlendirme açısından yüzde 10'una yakın kısmını nükleer kaynaktan sağlamaktır.
    • ​İnşallah altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına bu yıl başlıyoruz. Santralin temelini çok yakında değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin ile beraber atmayı planlıyoruz.
    • Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları üzerinde, ülkemizin ve KKTC'nin haklarını koruma noktasında aynı kararlılığı göstereceğimizin bilinmesini istiyorum.

    'MASKELERE DEĞİL, ALTINDA SAKLANAN GERÇEK YÜZLERE BAKIYORUZ'

    • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
      © AA/
      Albayrak'tan doğalgaz açıklaması: Katar'ın da listede olması bizi üzdü
      Son 15 yılda şahit olduklarımız bize, adında 'yeşil, çevre, doğa' gibi bu tür sıfatlar bulunan kurumların aslında birer kamuoyu yönlendirme şirketleri olduğunu açık ve net göstermiştir. Bunun için artık maskelere değil, o maskelerin altında saklanan gerçek yüzlere bakıyoruz. En çarpıcı örneğini Gezi olaylarında yaşadığımız şekilde bunların ne ağaçla ne yeşille ne de çevrenin korunmasıyla hiçbir alakaları yoktur.
    • Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj faaliyetleri konusundaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Özellikle münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası hukuk neye amirse herkes bunu görecek ve buna katlanacak.

    'GÜNEY KIBRIS VE KUZEY KIBRIS, NÜFUSUNA GÖRE HAKKINI ALACAK'

    • Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
      Kuzey Kıbrıs: Doğu Akdeniz'de ya beraber doğalgaz arayacağız ya da her şey duracak
      (Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri) Burada beraber adım atacağız. Yatırım yapılacaksa bu yatırımı da beraber… Oradan çıkartılan ürünün miktarı nedir ne değildir, bu da beraber. 'Efendim neticesinden biz Kuzey Kıbrıs'a ne gerekiyorsa bunu vereceğiz.' Ne bilelim, her numarayı çekersiniz. Onun için oluşturulacak heyet, ekip neyse bu heyet, bu ekip oradaki bütün sondajları birlikte yapacaklar, oradan ne çıkıyorsa Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs, nüfusuna göre hakkını alacak. Buradan en ufak bir taviz veremeyiz.
    • Türkiye'yi hala 15 yıl önceki, 20 yıl önceki Türkiye sananlara mesajımız gayet açıktır. Türkiye, artık bölgesinin ve dünyanın yükselen bir gücüdür ve zirveye ulaşana kadar da durmayacaktır.

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    Etiketler:
    doğalgaz, Akkuyu NGS, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Rusya
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