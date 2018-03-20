Erdoğan: Akkuyu'nun temelini Putin'le birlikte atacağız

Altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına bu yıl başlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, santralin temelini çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le beraber atmayı planladıklarını söyledi. Erdoğan, "3. bir nükleer santral için hazırlıklarımızı yürütüyoruz" dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın '101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, 2018 yılı sonunda doğalgazın ulaşmadığı hiçbir il kalmayacağını belirtti.

Erdoğan, "Bu yıl, doğalgazı olmayan Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, böylece 81 vilayetimizin tamamını doğalgazın temizliği ve rahatlığı ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılı sonunda doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Rusya Federasyonu ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi, Japonya ile Karadeniz kıyısında tesisine karar verilen diğer bir nükleer güç santrali projesi için anlaşmaları yaptık. Şimdi üçüncü nükleer santral projesini de hayata geçirmek için bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda elektrik üretimimizi çeşitlendirme açısından yüzde 10'una yakın kısmını nükleer kaynaktan sağlamaktır.



​İnşallah altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına bu yıl başlıyoruz. Santralin temelini çok yakında değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin ile beraber atmayı planlıyoruz.

Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları üzerinde, ülkemizin ve KKTC'nin haklarını koruma noktasında aynı kararlılığı göstereceğimizin bilinmesini istiyorum.

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© AA/ Albayrak'tan doğalgaz açıklaması: Katar'ın da listede olması bizi üzdü

Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj faaliyetleri konusundaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Özellikle münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası hukuk neye amirse herkes bunu görecek ve buna katlanacak.

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