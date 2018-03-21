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10:55 21 Mart 2018
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    Çanakkale Köprüsü için çalışmalar başladı

    Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu: Günlük 30.000 araç garantisi var

    © AA/
    Ekonomi
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    18 Mart'ta kule temel atma töreni gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti ise 15 euro + KDV (bugünkü kurlarla 70 TL) olacak. Köprünün günlük araç geçiş garantisi ise 30.000 olarak belirlendi.

    Osmangazi Köprüsü
    © AA/
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    Sabah gazetesinden Atilla Serdar Hamzaoğlu'nun haberine göre 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, 10 farklı ülkeden 2 milyar 265 milyon euro kredi finansmanı sağlandı. Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından kurulan şirketin tam adı Çanakkale Otoyolu ve Köprüsü İşletme Yatırım A.Ş. oldu. 

    Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "30.000 araç garantisi var. Bu sayıya ulaşmak çok uzun sürmeyebilir. Geçiş ücreti ise 15 euro + KDV (bugünkü kurlarla 70 TL) olacak. Projeyi Mart 2022'de bitirmeyi planlıyoruz. Yap-işlet-devret modelinin ruhuna da uygun olarak projeyi erken bitireceğiz" diye konuştu. 

    1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak. 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

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    Etiketler:
    Limak Yatırım, Ebru Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü
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