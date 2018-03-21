Türkiye'den Sırbistan'a 400 milyon dolar kredi

Türk Eximbank, Sırbistan'a altyapı projelerinde kullanmak üzere 400 milyon dolar kredi temin etti.

Sırbistan Ticaret Bakanı Rasim Ljacic, Türk Eximbank'ın değişik altyapı projeleri için 400 milyon dolarlık bir kredi tahsisine onay verdiğini söyledi.

Belgrad'da dün Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile görüşmesinden sonra açıklama yapan Ljacic, "Bu finansmanın kullanılış koşullarını görüşüyoruz… Umarım bunlar bizim için uygun koşullar olacak" dedi.

Ljacic, iki ülke parlamentolarında onay bekleyen 2017 tarihli serbest ticaret anlaşmasının ikili ticareti 2 milyar dolar düzeyine çıkarabileceğini de belirtti.

Reuters'ın haberine göre Bakan Işık ise, Türk şirketlerinin, Belgrad ile Bosna'nın başkenti Saraybosna arasında inşa edilecek karayolu gibi, bölgenin büyük altyapı projelerine katılmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayına Sırbistan'a yaptığı ziyarette Türkiye'den yardım ve destek vaadinde bulunmuştu.