Hükümet yerli otomobil için CEO atayacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil için teknik ve mali analiz çalışmalarının bitmek üzere olduğunu söyledi. Bu ay için CEO ataması yapacaklarını belirten Özlü, "Bir de şirket kuracağız" dedi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Bakan Özlü, gazetecilerin yerli otomobil üretimiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Bu ay için CEO atamasını yapacaklarını belirten Özlü, "Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere. Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Özlü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sanayi üretim endeksi hesaplamalarında değişiklik yapmasının nedeninin sorulması üzerine, "Onu TÜİK'e sorsanız daha iyi. TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getiriyor. Hesaplama yöntemlerimiz Avrupa Birliği standartlarında olacak" ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, 2018 yılı büyüme tahmini ve sanayide ne gibi gelişmelerin olacağının sorulması üzerine, "2018'de büyüme devam edecek. Orta vadeli planda bir büyüme hedefimiz var. Ama 2018 için de bunun üzerinde bir büyüme bekliyoruz" diye konuştu.