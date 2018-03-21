Hükümet yerli otomobil için CEO atayacak

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Bakan Özlü, gazetecilerin yerli otomobil üretimiyle ilgili sorularını yanıtladı.
Özlü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sanayi üretim endeksi hesaplamalarında değişiklik yapmasının nedeninin sorulması üzerine, "Onu TÜİK'e sorsanız daha iyi. TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getiriyor. Hesaplama yöntemlerimiz Avrupa Birliği standartlarında olacak" ifadesini kullandı.
Bakan Özlü, 2018 yılı büyüme tahmini ve sanayide ne gibi gelişmelerin olacağının sorulması üzerine, "2018'de büyüme devam edecek. Orta vadeli planda bir büyüme hedefimiz var. Ama 2018 için de bunun üzerinde bir büyüme bekliyoruz" diye konuştu.
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