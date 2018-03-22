Dolar, Fed kararı sonrası aşağı yönlü

© REUTERS/ Joshua Roberts Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasa beklentisine paralel olarak 25 baz puan faiz artışına gitti. Banka, yılın tamamı için 3 faiz artırımı tahmini korudu. Karar sonrası dolar endeksi gerilerken dolar/TL'de 3.9065'e geldi. Dolar bu sabah saat 08.35'te 3.9079'de yer aldı. Euro/TL de 4.8314'ten işlem görüyor.

Uzmanlar, bu yıl için 4 artış seçeneğinden uzaklaşmanın TL için olumlu olduğu ancak bankanın yavaş da olsa daha uzun soluklu bir faiz artış politikası izleyeceğini ifade etti. Buna göre banka 2019'da 1 fazla ile 3 artış öngörüsünde bulundu.