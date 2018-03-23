Dolar, kısa süreliğine 4 TL rekorunu kırdı

Dolar ve euro'da gece saatlerinde yükselme yaşandı. Dolar 4 lira bandını geçerken euro da yüzde 2'lik artışla 4,95 seviyesini gördü.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump'tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasını ardından dolar, kısa süreli olarak 4 TL'nin üzerine çıktı. Standard & Poor's'un (S&P), ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediklerini açıklamasının ardından da uluslararası piyasalarda hareketlenmeler yaşandı.

Dolar 4,036 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar rekorun ardından tekrar 4 lira bandının aşağısına indi.

Euro'da da ani bir yükselişle 3,95 seviyeleri görülürken euro, uluslararası piyasalarda 2.22 itibariyle 4,91 bandından işlem görüyor.