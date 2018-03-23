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    'Doğan Medya'nın Demirören'e satışında Ziraat Bankası kredisi de kullanıldı' iddiası

    © AA/
    Ekonomi
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    Do ğan Medya Grubu’nun Demirören Holding'e satışının finansmanı için kurulan bankalar arası konsorsiyumda devlete ait Ziraat Bankası’nın da bulunduğu öne sürüldü.

    Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açkılamaya göre görüşmeleri devam eden satışta borçlar düşüldükten sonra Doğan Medya'nın 890 milyon dolarla Demirören grubuna satışının finansmanında Ziraat Bankası’nın da olacağı ileri sürüldü.

    CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş
    © AA/
    CHP'li Yarkadaş'tan Doğan Medya Grubu yorumu: Bu satıştan dolayı yargılanacaksınız
    Toplam 1.1 milyar dolarlık finansman için kurulan bankalar arası konsorsiyumda devlete ait Ziraat Bankası’nın da bulunduğu öne sürülürken Cumhuriyet’e konuşan bankanın üst düzey bir yetkisi iddiayı yalanlamadı ve satış görüşmeleri tamamlanmadan açıklama yapamayacaklarını dile getirdi. 

    Çalık Grubu’na ait Sabah ve Atv’nin satın alınması için oluşturulan 630 milyon dolarlık havuzun, 200 milyon dolarlık kısmının da Ziraat Bankası’ndan karşılandığı ortaya çıkmıştı. 

    Sabah Grubu’nu TMSF’den 1.1 milyar dolara satın alan Çalık Grubu da Halk Bankası ve Vakıfbank’tan 375’er milyon dolar olmak üzere toplam 750 milyon dolar kredi kullanmıştı. Aynı dönemde, Halk Bankası Genel Müdürü olarak Hüseyin Aydın kredinin altına imza atmıştı. Hüseyin Aydın, şu an Ziraat Bankası’nın genel müdürü olarak görev yapıyor.

    Aydın Doğan
    © Fotoğraf: DHA
    Aydın Doğan'dan Doğan Medya Grubu açıklaması
    ZAFER MUTLU DA HİSSELERİNİ SATTI

    Sabah gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu, Doğan Gazetecilik’teki hisselerini sattığını açıkladı. KAP’a yapılan açıklamada Mutlu, dün 560.000 hisseyi sattığını açıkladı. Hisseler 3.85-4 TL fiyat aralığından satıldı. Böylelikle Mutlu satıştan 2 milyon 156 bin ila 2 milyon 240 bin TL arasında bir kazanç elde etti.

    'YALÇINDAĞ GERİ DÖNÜYOR' İDDİASI

    Öte yandan Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satılması birçok iddiayı da beraberinde getirdi. Doğan Medya Grubu’nun başına, Aydın Doğan’ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ’ın getirileceği iddia edildi. 

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    Etiketler:
    Ziraat Bankası, Demirören Holding, Doğan Medya Grubu, Türkiye
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